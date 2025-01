In Timis, incepe constructia celei mai mari piete din Romania

Cea mai mare piata rurala din Romania se construieste in judetul Timis. Licitatia pentru executia acestui obiectiv de amploare a fost finalizata, este desemnat un castigator si urmeaza ca in curand sa inceapa lucrarile efective, care vor dura un an."Lucrurile sunt foarte avansate, am incheiat licitatia si avem un castigator care va realiza ceea ce ne-am propus: o piata moderna, spectaculoasa si compartimentata, asa cum trebuie sa existe intr-un comert civilizat. Asteptam aprobarea bugetului pe ... citește toată știrea