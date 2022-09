In Timis, oamenii isi arunca in padure saltelele vechi, canapelele si televizoarele stricate

Imagini de cosmar din padurile din Timis."Ce au gasit colegii nostri de la Directia Silvica Timis la actiunea de igienizare din cadrul Zilei Nationale de Curatenie? Saltele, canapele si alte obiecte de mobilier, anvelope, televizoare, monitoare, bidoane, multe plastice si chiar instrumente muzicale, toate aceste deseuri fiind aruncate in paduri sau in preajma acestora. Facem un nou apel catre cetateni sa NU mai abandoneze deseurile in natura! In total, silvicultorii Directiei Silvice Timis, ... citeste toata stirea