In timp ce Fritz numara copacii, unul a cazut peste o masina, in centrul Timisoarei

In timp ce administratia Fritz se lauda cu peste 100.000 de arbori au fost inventariati si sunt trecuti in Registrul Verde digital al Timisoarei, in plin centrul Timisoarei un copac a cazut peste o masina parcata.In urma averselor de marti dimineata, un copac a cazut peste o masina parcata langa Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu", din Timisoara. Din fericire in masina nu se afla nimeni si niciun trecator nu a fost ranit. Proprietara autoturismului se afla intr-o cladire din apropriere si a ... citește toată știrea