In ultima saptamana din martie, Primaria Timisoara inchide traficul pe si mai multe strazi. Va fi afectata si circulatia mijloacelor de transport in comun

Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Timisoara a aprobat noi masuri care vor afecta traficul din Timisoara in saptamana 28 martie - 1 aprilie. Vorbim de inchiderea a doua strazi importante din municipiu:- inchiderea traficului rutier pe str. Romulus, pe tronsonul cuprins intre str. Remus si str. Gh. Doja, incepand cu data de 28.03.2022 (ora 08,00) pana in data de 04.04.2022, in vederea executarii lucrarilor de reparatii la partea carosabila;- inchiderea traficului in vederea ... citeste toata stirea