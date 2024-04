In zona Bogdanestilor se va amenaja un nou parc, cu terenuri pentru sport

Zona in care se afla acum amenajarea de santier pentru reabilitarea Caii Bogdanestilor va fi transformata in parc. Viceprimarul Cosmin Tabara a prezentat primele randari cu modul in care va arata investitia.Anul trecut a fost scos la licitatie contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, a fost atribuit, acum au fost realizate si primele randari, ce urmeaza sa fie supuse avizarii..Noul parc va avea locuri de joaca, un teren multifunctional, de tartan, de fotbal/tenis/ handbal, un ... citește toată știrea