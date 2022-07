In zona Fabric din Timisoara va fi construit un centru social

Timisoara va avea un nou centru social, in zona Fabric, dupa ce reprezentantii ADR Vest au semnat la inceputul acestei saptamani contractul de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020. Peste 3,3 milioane de lei vor fi investite in proiect, dintre care 2,3 reprezinta fonduri nerambursabile.Centrul va fi construit de la zero de Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Fabric Vest in curtea bisericii de pe strada Stefan cel Mare si ar trebui sa fie gata pana la finalul anului viitor. ... citeste toata stirea