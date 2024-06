Inca 4 incidente in Timis: o tentativa de frauda la vot si 3 sanctiuni pentru continuarea propagandei electorale

De la ora 17:00, pana la ora 20:00, au mai fost semnalate inca 4 incidente in legatura cu procesul electoral, dintre care 1 infractiune de tentativa la frauda la vot si 3 sanctiuni contraventionale (respectiv avertismente) pentru continuarea propagandei electorale in spatiul public (in Sannicolau Mare) si acces fara drept in cabina de vot (Sanmihaiu Roman).In municipiul Lugoj, o persoana si-a exercitat dreptul la vot in localitatea Criciova si a incercat ulterior sa voteze si la o sectie din ... citește toată știrea