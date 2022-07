Inca avem apa, in Timis!

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) atrage atentia ca, in acest moment, luni 11 iulie 2022, nu se pune problema lipsei de apa pentru sistemele de alimentare centralizate.ABA Banat asigura resursa de apa bruta din sursa de apa de suprafata, tuturor beneficiarilor ce utilizeaza apa in regim centralizat."Planul de restrictii si folosire a apelor in perioade deficitare" nu s-a pus in aplicare in Spatiul Hidrografic Banat pana in prezent, deoarece se poate asigura cerintele de apa la ... citeste toata stirea