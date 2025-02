Inca o bucata de tavan a cazut in Maternitatea Odobescu. Primaria Timisoara nu a gasit nici o solutie

Conform unei declaratii facute de dr. Flavia Zara, managerul Spitalului Municipal Timisoara, pentru Radio Resita, un nou incident s-a produs in Maternitatea Odobescu, in partea de cladire care apartine de Primaria Timisoara."In fiecare dimineata facem verificari. Astazi, colega mea a constatat ca tavanul s-a prabusit din nou, in apropierea Centrului de Excelenta pentru Boli Oculare Rare. Cladirea maternitatii avea mai multe sectiuni: o parte apartine primariei si era in folosinta noastra, o ... citește toată știrea