Astazi, 5 octombrie, in cadrul celei de-a doua editii a Festivalului International de Magie "Time for Magic", timisoreanul Lorenzo-Cristian vrea sa bata un nou record. El va executa un act de iluzionism pe care putini magicieni din lume s-au incumatat sa il faca si asta pentru ca are un grad ridicat de periculozitate. Human Demonstration va fi o premiera pentru Romania.Suspendat la inaltime cu capul in jos, iluzionistul Lorenzo-Cristian va incerca sa se elibereze din camasa de forta in timp ... citeste toata stirea