Inca o tragedie la vanatoare. Barbat impuscat mortal de prietenul sau, om de afaceri

S-a petrecut inca o nenorocire la vanatoare, la doar o saptamana dupa cea din Timis. Un barbat de 44 de ani a fost impuscat de partenerul sau la o partida de vanatoare autorizata in judetul Arad, sambata.Cei doi se aflau pe un fond de vanatoare in apropiere de Chisineu Cris. Un tanar vanator de 21 de ani, om de afaceri, nu a asigurat corespunzator pusca, arma s-a descarcat accidental, iar glontul l-a lovit pe prietenul sau aflat in apropiere.Colegii celor doi au sunat la 112, iar vanatorul ... citeste toata stirea