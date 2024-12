Inca un barbat care vindea tigari netimbrate in zona Pietei Iosefin amendat de politistii locali cu 20.000 de lei

Politistii locali din cadrul Compartimentului Politia Pietelor au depistat, in cadrul patrularilor efectuate in cursul zilei de ieri, un barbat care comercializa tigarete netimbrate in zona Pietei Iosefin.http://www.ziuadevest.ro/wp-content/uploads/2024/12/Video-scurt-tigari-10.12.2024.mp4Barbatul, in varsta de 46 de ani, despre care se cunostea ca se ocupa cu astfel de activitati, a fost prins chiar in timp ce incerca sa vanda bunurile detinute intr-o borseta. Acesta a fost sanctionat cu ... citește toată știrea