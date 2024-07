Inca un dascal a plecat in ceruri: Ionel Luminosu

Scoala Gimnaziala "Anisoara Odeanu" Lugoj anunta, cu durere, ca mai are un dascal in cer. Invatatorul dedicat al atator generatii - Ionel Luminosu, a plecat dintre noi."A fost mereu o prezenta carismatica, blanda in mijlocul elevilor. A stiut mereu sa incurajeze si sa sprijine la nevoie, atat in calitate de coleg, cat si de lider de sindicat sau director.A ... citește toată știrea