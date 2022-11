Inca un elev a mers cu un cutit la scoala. Ancheta a politistilor din Arad

Politistii din Arad au deschis o ancheta dupa ce un elev a mers la scoala cu un cutit de mici dimensiuni, fapta fiind sesizata de cadrele didactice. In acest caz a fost anuntata si Directia de Protectie a Copilului, pentru a lua masuri."La data de 3 noiembrie a.c., politistii Biroului Siguranta Scolara s-au sesizat din oficiu pentru savarsirea unei infractiuni intr-o scoala. In fapt, in aceeasi zi, cadrele didactice ale unei unitati de invatamant ... citeste toata stirea