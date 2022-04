Inca un membru a intrat in familia rotariana din Timisoara: Interact Opera

Intr-o atmosfera plina de emotie, solidaritate si prietenie, Rotary Opera Timisoara a organizat chartarea clubului Interact Opera, marti 5 aprilie, de la ora 19.00, la Sky Restaurant, in prezenta guvernatorul Adrian Luca, dar si a reprezentantilor celorlalte cluburi din marea familie care este Rotary in Timis.Cu acest prilej Liliana Cismariu, presedinta Rotary Opera, a explicat: "Cu un an in urma, Rotary Opera sarbatorea 10 ani iar acum se alatura familiei Rotary Opera si Interact Opera, iar ... citeste toata stirea