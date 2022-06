Inca un preot din Timis a murit! "Cu durere in suflet anuntam ca parintele pensionar Vergica Cismaru s-a mutat la Domnul, dupa o indelungata suferinta", anunta Mitropolia Banatului.Preotul Vergica Cismaru s-a nascut la data de 15.05.1949, in localiatea Vadastrita, judetul Olt, din parinti Gheorghe si Florica, fiind cel mai mic dintre cei cinci frati ai familiei.A urmat scoala primara si gimnaziul in satul natal, absolvind mai apoi Seminarul Teologic din Craiova, promotia 1971, iar ulterior ... citeste toata stirea