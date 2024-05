Inca un traficant de migranti, condamnat penal, pe listele de consilieri locali la PSD Dumbravita

Totul pentru Timis- asa suna sloganul electoral al celor de la PSD! Doar ca, intre timp, sub bagheta magica a Alinei Sperlea, PSD Dumbravita s-a transformat intr-un centru de reeducare pentru o serie de condamnati penali, in forma definitiva. Asa se face ca, in doar cateva luni de zile, filiala locala a social-democratilor a devenit locul preferat de executare a sentintelor judecatoresti cu probatiune, in special pentru traficantii de migranti. Nu de alta dar, dupa indreptarea sufleteasca a ... citește toată știrea