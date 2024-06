Administratia Fritz a dat-o in bara cu proiectul de transformare a Turnului de Apa din Iosefin in centru cultural si turistic. Reluat in aceasta luna, la un an si jumatate de la termenul de finalizare a lucrarilor, proiectul, in valoare de peste 7,6 milioane de lei, a acordat "prin licitatie", firmei Alex-Dia Construct. Faimoasa pentru numeroasele contracte pe bani publici cu primariile din Timis, firma Alex-Dia Construct este insa una dintre companiile de pe "lista neagra" care nu-si respecta ... citește toată știrea