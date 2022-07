Incendiile de pe terenurile agricole pun pe jar pompierii timiseni - ISU Timis a tras semnalul de alarma

Esinand cont de faptul ca in aceasta perioada suntem in plin sezon al recoltarii cerealelor paioase, iar numarul de incendii produse in acest context a crescut alarmant, specialistii din cadrul Inspectiei de Prevenire desfasoara activitati de informare preventiva si control la persoanele fizice si juridice care executa astfel de activitati.Cauzele principale de izbucnire a incendiilor in lanurile agricole sunt urmatoarele: fumatul, focul deschis, exploatarea necorespunzatoare a utilajelor ... citeste toata stirea