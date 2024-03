Incendiu devastator la o hala de depozitare din Recas. Un barbat de 54 de ani, gasit decedat in interior

Pompierii din judetul Timis au intervenit pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins o hala de depozitare din Recas si au luptat mai multe ore cu flacarile. La final, in interior a fost gasita o persoana decedata.Conform IPJ Timis, victima este un barbat in varsta de 54 de ani."In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere si ucidere din culpa", a transmis IPJ ... citește toată știrea