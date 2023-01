Incendiu devastator la un depozit de piese auto si anvelope

Pompierii din judetul Hunedoara au intervenit la un incendiu cu degajari mari de fum care a izbucnit la un depozit de piese auto si anvelope din Deva."Un incendiu puternic s-a produs in aceasta noapte, intr-un depozit din municipiul Deva, in care se aflau piese auto si anvelope. La locul incendiului au intervenit de urgenta, pompierii militari din cadrul Detasamentului Deva, in sprijinul carora s-au alocat forte din cadrul detasamentelor Hunedoara, Orastie si Sectiei Ilia, sub coordonarea ... citeste toata stirea