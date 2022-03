Incendiu la centrala nucleara Zaporojjia, cea mai mare din Europa

In plina invazie rusa a Ucrainei, o centrala nucleara, cea mai mare din tara, dar si din Europa, a fost bombardata intens azi-noapte. Un obuz a lovit o cladire administrativa si a declansat un incendiu in incinta sitului centralei nucleare Zaporijjia, cea mai mare din Europa, situata in orasul Enerhodar, din sud-estul Ucrainei, relateaza CNN si BBC citand oficiali ucraineni.La randul sau, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat intr-un mesaj pe Twitter ca stie ca sunt ... citeste toata stirea