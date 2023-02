Incendiu la Lugoj! O anexa gospodareasca a luat foc

Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la o gospodarie de pe strada Closca, din Lugoj. Pompierii lugojeni au intervenit pentru stingerea incendiului cu o autospeciala de prima interventie si comanda si o autospeciala de stingere. "In acesta dimineata, la ora 08:13, am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o anexa in municipiul Lugoj. A fost alertat Detasamentul Lugoj si trimisi la locul evenimentului 7 pompieri cu o ... citeste toata stirea