Pompierii din Arad intervin, marti, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o statie de vopsitorie in Zona Industriala a municipiului Arad. Personalul s-a autoevacuat si deocamdata nu sunt anuntate victime."Incendiu izbucnit in interiorul unei hale a unui operator economic, in incinta Zonei Industriale a municipiului Arad. Intervin pompierii militari ai Detasamentului Arad cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de interventie si ... citeste toata stirea