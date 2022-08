Incendiu la un gater din Cheveresu Mare. Un barbat a ajuns la spital cu arsuri pe 30% din suprafata corpului

Marti dimineata, in jurul orei 6.00, un gater din comuna Cheveresu Mare a luat foc. Pana sa fie stins de pompieri, incendiul s-a extins si la o locuinta din apropiere. Proprietarul acesteia s-a ales cu arsuri pe 30% din suprafata corpului si a fost trimis de urgenta la Spitalul Judetean Timisoara."In aceasta dimineata, in jurul orei 6:00, am fost anuntati despre producerea unui incendiu la un gater, in comuna Cheveresu Mare. Au fost alertate forte din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Timisoara, ... citeste toata stirea