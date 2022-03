Incendiu langa Gara de Nord din Timisoara. Coloana de fum de zeci de metri. Video

TIMISOARA. S-a dat alarma duminica dupa-amiaza la Timisoara, dupa ce a fost vazut fum iesind dintr-o cladire aflata in vecinatate depoului de la Gara de Nord.Apelul la 112 a venit de la timisorenii care locuiesc in zona.La fata locului au ajuns doua masini de interventie si o autoscara si 14 pompieri. La sosirea salvatorilor flacarile mistuiau etajul al doilea si acoperisul unei cladiri dezafectate, pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati. In interior ardeau deseuri.Din fericire, ... citeste toata stirea