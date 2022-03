Incendiu violent in Timis. Cadavru gasit carbonizat. Video

TIMIS. Un incendiu puternic a cuprins o casa din Lugoj, duminica seara, iar focul s-a extins si la garajul de langa locuinta. Pompierii au intervenit rapid sa stinga valvataia, iar in urma au gasit un cadavru carbonizat sub resturile garajului.Incendiul a izbucnit duminica, in jurul orei 18.30, pe strada Bocsei, din Lugoj. Oamenii care au vazut flacarile ce au cuprins locuinta au sunat imediat la numarul de urgente 112.3 autosoeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si 8 ... citeste toata stirea