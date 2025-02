Incep inscrierile pentru cei care vand flori de 8 Martie

Ca in fiecare an, in apropierea zilei de 8 Martie, Primaria Timisoara preia cereri pentru activitati de comert stradal, respectiv comert cu flori de sezon si aranjamente florale. Inregistrarea cererilor este programata in perioada 26.02.2025 - 28.02.2025 in sistem online si fizic la registratura, camera 12. Pentru inscriere online, solicitantii trebuie sa isi creeze un cont cu numarul de telefon, pe cont.primariatm.ro.Actele necesare obtinerii avizului sunt urmatoarele: cerere tip, copie ... citește toată știrea