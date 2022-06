Incep lucrarile! Bransamente la gaz, apa si canal in noul centru civic al Lugojului

Interventia din fata Farmaciei "Catena", care a atras atentia lugojenilor, este parte a lucrarilor la noul centru civic care demareaza, in sfarsit, in aceasta saptamana.Lucrarile din fata de la Catena sunt parte a investitiilor pe care trebuia sa le faca fosta administratie pentru noul centru civic."In fata farmaciei respective exista un stalp electric la care trebuia renuntat, pentru ca acolo, cum era prevazut in proiectul initial, se va pune pavaj de granit. Dar, in vechea documentatie, nu ... citeste toata stirea