Incep lucrarile de reabilitare la Biblioteca Judeteana Timis

Cu o finantare prin Programul National de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, Biblioteca Judeteana Timis "Sorin Titel" din Piata Libertatii va beneficia, in urma reabilitarii, de un spatiu modern, amenajat la cele mai inalte standarde.Anuntul a fost facut de firma timisoreana Constructim SA, care a mai specificat ca in urma reabilitarii, cladirea va fi dotata si cu un lift panoramic, avandu-se in vedere inclusiv amenajarea curtii exterioare si asigurarea ... citește toată știrea