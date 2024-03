Incep lucrarile de reabilitare la Casa Ion Vidu

Casa din Lugoj, in care a locuit Ion Vidu, renumitul compozitor al muzicii corale autohtone si militant pentru emanciparea culturala si politica a romanilor banateni, va fi reabilitata.Astfel, dupa cum a informat Primaria Lugoj, in curand vor fi incepute lucrarile de renovare a acestui imobil care, in martie 2018, a fost donat municipalitatii lugojene de catre un membru al familiei si anume Robert Benkoczi, stranepotul lui Ion Vidu.Generosul gest de donatie a fost conditionat de cateva ... citește toată știrea