Incep lucrarile la stadionul din Calea Buziasului

Lucrarile de constructie la stadionul pe structura metalica din Calea Buziasului vor incepe luni, 4 martie. Este primul stadion nou construit in Timisoara nu doar dupa Revolutie, ci dupa 60 de ani. Acesta va fi edificat in Calea Buziasului, in zona vechi fabrici Optica, aproape de iesirea spre Mosnita.Stadionul va ocupa o suprafata de peste 9.000 mp si va avea 10.101 locuri pentru spectatori. Langa el va fi amenajat un parc cu loc de joaca si o parcare cu peste 450 locuri, care va putea fi