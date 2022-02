Incep pregatirile pentru recensamant

Pentru recensamantul din acest an Primaria Timisoara va contracta 25 de recenzori care vor merge pe teren pentru a colecta datele persoanelor. Oamenii trebuie sa stie ca nu sunt nevoiti sa astepte ca echipele municipalitatii sa le sune la usa. Ei se pot autorecenza pe o platforma online si vor primi chiar si o recompensa daca vor apela la aceasta varianta.Dupa ce a fost amanat in 2021 din cauza pandemiei, Recensamantul Populatiei si al Locuintelor urmeaza sa se desfasoare in urmatoarele luni ... citeste toata stirea