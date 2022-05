Incepe construirea bazinului de inot de la Ghiroda. Este finantat de CNI si ar trebui sa fie gata in 11 luni

Lucrarea de la bazinul de inot de la Ghiroda este finantata prin Compania Nationala de Investitii (CNI), iar termenul de finalizare este de 11 luni. In curand vor putea incepe lucrarile la bazinul de inot din Ghiroda, comuna periurbana de langa Timisoara.Saptamana aceasta a fost facuta predarea de amplasament, iar in 11 mai 2022. antreprenorul general are ordin de incepere a constructiei, a anuntat Primaria Ghiroda pe pagina oficiala de Facebook. Lucrarile sunt finantate de CNI si se vor ... citeste toata stirea