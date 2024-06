Incepe cosmarul reparatiilor pe DN68A Cosava - Margina

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a anuntat ca in perioada 25 iunie - 25 iulie, se vor desfasura lucrari pe DN68A Cosava - Margina, inclusiv pe timpul noptii. Nu se va lucra in weekend, incepand de vinerea de la ora 12 pana lunea dimineata.Antreprenorul lucrarii - Drumuri si Poduri Banat - DPB - va asigura iluminatul perimetral al zonei in care se executa lucrari, precum si semnalizarea pe timp de noapte a santierului. In caz de necesitate, pentru ... citește toată știrea