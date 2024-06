Incepe DEMO METAL VEST 2024, la Expo Arad

In perioada 11-13 iunie, la Expo Arad, are loc DEMO METAL VEST, una dintre cele mai importante expozitii de echipamente si tehnologii industriale din Romania. Evenimentul aduce in prim-plan inovatiile si solutiile de top care modeleaza industria moderna, fiind locul ideal pentru profesionistii din domeniu sa exploreze noi oportunitati de dezvoltare si colaborare.Vizitatorii vor avea ocazia sa interactioneze direct cu liderii din industrie, sa descopere cele mai recente tehnologii si sa ... citește toată știrea