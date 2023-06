Festivalul JAZZx, editia a 11-a, incepe astazi, miercuri, 28 iunie, in Piata Libertatii. Pentru iubitorii de muzica, acest festival este o oportunitate unica de a se bucura de artisti exceptionali si de a explora noi sunete si stiluri muzicale. Vom avea parte de jazz modern, fusion si soul.Festivalul de jazz revine in acest an in Piata Libertatii, acolo unde a mai fost si in 2021, in anul pandmiei, insa din cauza restrictiilor de atunci, au fost doar 1.000 de scaune. Acum, organizatorii au ... citeste toata stirea