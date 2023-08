Campionatul Judetean de Fotbal Timis va lua un nou start, editia 2023 - 2024, in zilele de 19 si 20 august.In seria a treia, unde sunt implicate formatiile din zona Lugoj - Faget - Buzias participa 16 formatii.Pentru prima runda au fost programatate urmatoarele meciuri: A.S Recas - AS FC Bazos (sambata, 19 auggust, ora 11), AS Viitorul Sacosu Turcesc - CS Nitchidorf (sambata, 19 ... citeste toata stirea