Incepe Levantica Fest 2022, la Rudna, Timis

Levantica fest 2022, la Rudna Timis, va avea loc, in data de18-19 si 25-26.06. Se spune ca lavanda ar trebui sa calmeze individul! Daca nu sunteti rai, dar stati prost cu nervii, sunteti invitati in week-end-ul urmator, la Rudna, la 40 de km, de Timisoara, la "Levantica fest 2022"! Levantica Fest on the way!Anul acesta, la Levantica Fest, nuantele intense de mov ale lavandei si culorile calde ale apusului sunt puse in evidenta in pozele tale prin decoruri desprinse din povesti, luminite ... citeste toata stirea