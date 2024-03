Incepe lupta cu capusele

Administratia timisoreana organizeaza o campanie de eliminare a capuselor. Actiunea este programata sa aiba loc in perioada 2-6 aprilie 2024, in masura in care vremea permite desfasurarea in siguranta a operatiunilor.Tratamentele vor fi efectuate terestru si se vor desfasura intre orele 21:00 si 5:00. In aceasta perioada, locuitorii sunt rugati sa evite pe cat posibil zonele in care se desfasoara actiunea de dezinsectie, pentru a preveni orice incidente neplacute. Totodata, apicultorilor li se ... citește toată știrea