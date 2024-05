Incepe lupta pentru locuri la crese si gradinite

Conform metodologiei in vigoare privind inscrierea copiilor la crese si gradinite, in perioada 20-24 mai 2024 are loc etapa de reinscriere. Astfel, prima operatiune a procesului de inscriere este reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant in anul scolar curent si care, in baza unei cereri de reinscriere completate de parinte/ reprezentantul legal, urmeaza sa beneficieze de continuitate si sa frecventeze respectiva unitate de invatamant si in anul scolar pentru care se ... citește toată știrea