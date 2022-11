Incepe modernizarea caii ferate Timisoara - Arad. Cu peste 2 miliarde de lei

Cei aproape 55 km din lotul4 Timisoara - Arad trebuie finalizati in 42 de luni (6 luni proiectare, 36 luni executie). Castigatorul desemnat este asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA, care are la dispozitie 2,1 miliarde lei, fara TVA, pentru a realiza:Contractul pentru modernizarea infrastructurii feroviare de 162 de km Caransebes - Timisoara - Arad are o valoare de 8,77 miliarde de lei, bani asigurati prin PNRR ... citeste toata stirea