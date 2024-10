Incepe o noua campanie trimestriala de colectare gratuita a deseurilor VOLUMINOASE din Zona 1 Rural a judetului Timis - 2024

ADID Timis anunta inceperea campanie de colectare gratuita a deseurilor voluminoase in Zona 1 Rural a judetului Timis, realizata impreuna cu Retim Ecologic Service SA. Aceasta se va desfasura in perioada 31 octombrie - 29 noiembrie 2024, in urmatoarele localitati: Bucovat, Parta, Varias, Sanandrei, Sacalaz (si in Beregsau Mic si Beregsau Mare), Sandra, Iecea Mare, Masloc (si in Alios), Pischia, Fibis, Carpinis, Cenei, Checea, Foeni, Otelec (si in Iohanisfeld), Uivar, Dudestii Noi, Becicherecu ... citește toată știrea