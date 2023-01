Incepe "operatiunea ghilotina" si pe Calea Aradului

Vineri, 11 ianuarie, Primaria Timisoara anunta ca va continua operatiunea de taiere a cablurilor aeriene, cunoscuta in timpul primarului Robu drept "ghilotina". Daca miercuri primarul Dominic Fritz se lauda pe Facebook cu cablurile taiate pe Circumvalatiunii, saptamana viitoare interventiile vor ajunge pe Calea Aradului. In februarie urmeaza si Sever Bocu. Operatorii au fost notificati in legatura cu situatia de pe cele trei bulevarde inca din primavara anului 2021."Avand in vedere ignorarea ... citeste toata stirea