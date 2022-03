Luni 7 martie, incepe Postul Pastelui 2022 sau Postul Mare - cel mai lung si cel mai aspru din cele patru posturi ale Bisericii Ortodoxe Romane si va tine 40 de zile.Pastele ortodox, inviere, va avea loc in 24 aprilie, iar Pastele catolic, in 17 aprilie.De ce e cel mai greu? Canoane BOR impun pentru cei care pot sa tina in unele zile post complet sau pentru cei mai ... citeste toata stirea