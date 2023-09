Luni 11 septembrie, va incepe anul scolar 2023 -2024, iar IPS Ioan, mitropolitul Banatului, a transmis un mesaj de speranta, pace si incredere nu numai pentru cei 43.404 elevi inscrisi in Timisoara si pentru cei 43.101 elevi inscrisi in judetul Timis, ci pentru toti elevii de la toate scolile din zona Banatului.IPS Ioan atentioneaza ca biserica si scoala se completeaza, de altfel, reciproc, pentru ca au amandoua in vedere omul: biserica se ocupa de mantuirea omului, iar scoala, de instruirea ... citeste toata stirea