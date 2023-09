Evenimentul care transforma Timisoara intr-un laborator cultural nocturn incepe vineri in orasul de pe Bega. Pana pe 12 octombrie, sub emblema "Culture Doesn't Sleep", arta nocturna va fi vedeta, schimband perspective si oferind vizitatorilor experiente inedite.Seara de 29 septembrie marcheaza debutul acestui eveniment de amploare, iar primul capitol al aventurii culturale aduce in prim plan o nota de magie, prin spectacolul live "Giant Babies", creat de Cia Majareta Productions (Spania). ... citeste toata stirea