Timisoara se pregateste sa gazduiasca, intre 20 si 26 iunie, cea de-a VII-a editie Timisoara Refugee Art Festival. In fiecare an, TRAF are loc in contextul celebrarii Zilei Mondiale a Refugiatului, pe 20 iunie. Organizatorii evenimentului, alaturi de partenerii si comunitatea locala, aduc impreuna comunitatile de refugiati si localnici intr-un schimb intercultural de neuitat. Anul acesta, intre activitatile festivalului se numara si un film documentar care prezinta drumul unui refugiat din ... citeste toata stirea