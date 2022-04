Incepe VeloLugoj! Sesiune demonstrativa BMX in Parcul George Enescu

Sfarsitul de saptamana aduce in municipiu primul eveniment din seria dedicata biciclistilor lugojeni din cadrul proiectului VeloLugoj, al Clubului de Turism Concordia. Evenimentul are loc sambata, 30 aprilie, in Parcul George Enescu, de la ora 14.Amintim ca anul trecut Fundatia Comunitara Timisoara si Decathlon au ales 21 de proiecte pentru a fi finantate, incepand cu 2022, din fondul RO Bike Valley, un fond de finantare pe termen lung pentru promovarea mersului pe bicicleta, educatiei si ... citeste toata stirea