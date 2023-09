Suporterii CSM Lugoj vor avea parte in aceasta saptamana de prima intalnire, fata in fata, cu echipa lor favorita, in cadrul editiei cu numarul 13 a Cupei CSM Lugoj.Alaturi de formatia gazda, CSM Lugoj, la turneu vor mai participa Swietelsky Bekescsaba, vicecampioana Ungariei, Spartak Subotica, prim-divizionara din Serbia si nou-promovata CSM Corona Brasov.Jocurile vor avea loc joi, vineri si sambata, dupa urmatorul program: joi, 21 septembrie, ora 16, Swietelsky Bekescsaba - Spartak Subotica; ... citeste toata stirea